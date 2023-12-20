في افتتاح الجولة الـ 18 من دوري روشن.. 3 مواجهات أبرزها قمة الهلال وأبها

تدور غداً الخميس عجلة الجولة الـ 18 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن" بـ 3 مواجهات مثيرة على النحو التالي:
في المواجهة الأولى يستضيف فريق الخليج نظيره الفيحاء غداً الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وضمك يواجه الطائي على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، والهلال يلتقي أبها على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ بـ 3 مباريات، الأولى فريق الأخدود يقابل الشباب على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، والأهلي يحل ضيفاً على الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والنصر يستضيف الاتفاق على ملعب الأول بارك بالرياض.
وتختتم مباريات الجولة السبت المقبل بثلاث مواجهات, حيث يستضيف التعاون نظيره الفتح على ملعبه في بريدة، والوحدة يواجه الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ويستضيف الاتحاد نظيره الرائد على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.
ويحتل الهلال صدارة الترتيب بـ 47 نقطة، والنصر وصيفاً بـ 37 نقطة، والأهلي ثالثاً بـ 34 نقطة، يليه التعاون بـ 34 نقطة، والمركز الخامس الاتحاد بـ 28 نقطة، وضمك سادساً بـ 27 نقطة، وسابعاً الفتح بـ 25 نقطة، والاتفاق ثامناً بـ 24 نقطة، والوحدة تاسعاً بـ 22 نقطة، وبالمركز العاشر الخليج بـ 19 نقطة، والحادي عشر الفيحاء بـ 19 نقطة، والثاني عشر الشباب بـ 18 نقطة، والثالث عشر الطائي بـ 17 نقطة، والأخدود الرابع عشر بـ 16 نقطة، والرياض في المركز الخامس عشر بـ 16 نقطة، وأبها السادس عشر بـ 14 نقطة، يليه رائد بـ 13 نقطة، والثامن عشر والأخير الحزم بـ 12 نقطة.