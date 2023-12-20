في افتتاح الجولة الـ 18 من دوري روشن.. 3 مواجهات أبرزها قمة الهلال وأبها

ويحتل الهلال صدارة الترتيب بـ 47 نقطة، والنصر وصيفاً بـ 37 نقطة، والأهلي ثالثاً بـ 34 نقطة، يليه التعاون بـ 34 نقطة، والمركز الخامس الاتحاد بـ 28 نقطة، وضمك سادساً بـ 27 نقطة، وسابعاً الفتح بـ 25 نقطة، والاتفاق ثامناً بـ 24 نقطة، والوحدة تاسعاً بـ 22 نقطة، وبالمركز العاشر الخليج بـ 19 نقطة، والحادي عشر الفيحاء بـ 19 نقطة، والثاني عشر الشباب بـ 18 نقطة، والثالث عشر الطائي بـ 17 نقطة، والأخدود الرابع عشر بـ 16 نقطة، والرياض في المركز الخامس عشر بـ 16 نقطة، وأبها السادس عشر بـ 14 نقطة، يليه رائد بـ 13 نقطة، والثامن عشر والأخير الحزم بـ 12 نقطة.