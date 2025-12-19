منتخب الجزائر يستبعد نجم الاتحاد حسام عوار من أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، استبعاد حسام عوار، لاعب فريق الاتحاد، من قائمة المنتخب المشارك في كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق، الأحد المقبل، في المغرب.
وأكد الاتحاد الجزائري في بيان ، أن نجم نادي اتحاد جدة شعر بآلام عضلية استوجبت خضوعه لفحوصات طبية لتشخيص وضعه الصحي.
وأوضح أن عوار شعر بآلام عضلية خلال مران المنتخب الجزائري، الخميس، وبعد خضوعه لفحوصات تبين أنه يعاني من إصابة لا تسمح له بالمشاركة في أمم إفريقيا 2025.
وكشف الاتحاد الجزائري أن مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش قرر استدعاء اللاعب حيماد عبدلي، نجم نادي أنجيه الفرنسي، هو من سيعوض عوار في قائمة منتخب الجزائر.
يشار إلى أن منتخب الجزائر، الذي توج باللقب عامي 1990 و2019، يلعب في المجموعة الخامسة برفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.