الهلال يواصل تألقه ويقسو على الوحدة بثلاثية

واصل فريق الهلال عروضه القوية ونتائجه المميزة بتغلبه على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز لحساب الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم.