الهلال يواصل تألقه ويقسو على الوحدة بثلاثية

واصل فريق الهلال عروضه القوية ونتائجه المميزة بتغلبه على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز لحساب الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وعلى الرغم من سيطرته على أغلب مجريات الشوط الأول إلا أن الهلال لم يتمكن من استغلال الفرص التي سنحت له للتسجيل لزيارة شباك ضيفه.
وفي الشوط الثاني تمكَّن أصحاب الضيافة من زيارة الشباك حينما نجح المحترف المالي موسى ماريغا في افتتح التسجيل بتصويبة صاروخية، استقرت في سقف المرمى عند الدقيقة الـ58.
وأضاف النيجيري أوديون إيغالو الهدف الثاني بعد أن تابع العرضية المميزة من ياسر الشهراني بكل سهولة في شباك الحارس منير محمدي عند الدقيقة الـ79.
وعزز الأرجنتيني لوسيانو فييتو تقدُّم الهلال بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة حينما حوّل تمريرة سعود عبدالحميد للشباك.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده بالعلامة الكاملة إلى 12 نقطة بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر الشباب، فيما توقف العداد النقطي للوحدة عند النقطة الثالثة بالمركز الثاني عشر.