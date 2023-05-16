في منافسات كأس العرب لكرة القدم الشاطئية ..منتخبا السعودية والمغرب يتأهلان إلى الدور ربع النهائي

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الموريتاني على منتخب لبنان بنتيجة 5-2، وسجل له كل من الشيخ بلخير (4 أهداف) ومحمد الدرويش، بينما جاءت ثنائية لبنان بواسطة أحمد حامد وحسين عبدالله.