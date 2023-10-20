الاتفاق يجري تدريبَه الرئيسي قبل مواجهة مضيفه الرياض

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "ستيفن جيرارد" قد تركّز على الجانب الفني؛ حيث بدأ بمحاضرة الفيديو الفنية، ثم الإحماء، بعد ذلك طبق الفريقُ عددًا من الجمل التكتيكية التي سينتهجها لمواجهة الرياض. واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.