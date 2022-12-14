الهلال يواصل تحضيراته للقاء الباطن .. و"العويس" يشارك في التدريبات الجماعية

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الجماعية ، مشاركة حارس المرمى ، اليوم الأربعاء، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، بينما يعود متعب المفرج مدافع الفريق إلى الرياض الخميس، استعدادًا للالتحاق بالتدريبات بشكل تدريجي.
ويواصل الأزرق تحضيراته لمواجهة نظيره الباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد، الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
وطبقًا لحساب النادي الرسمي على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أجرى المفرج فحصًا طبيًا نهائيًا، تمهيدًا لعودته التدريجية للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد أن خضع في الدوحة العاصمة القطرية، إلى فحوص طبية أشرف عليها بيتر دوخ الطبيب الاختصاصي.
وبدأ المران بالجري عبر سرعات مختلفة وتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وفرض الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز مناورة على كامل الملعب أمام فريق «هلال 19».