الهلال يواصل تحضيراته للقاء الباطن .. و"العويس" يشارك في التدريبات الجماعية

وطبقًا لحساب النادي الرسمي على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أجرى المفرج فحصًا طبيًا نهائيًا، تمهيدًا لعودته التدريجية للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد أن خضع في الدوحة العاصمة القطرية، إلى فحوص طبية أشرف عليها بيتر دوخ الطبيب الاختصاصي.