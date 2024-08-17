مهاجم الهلال "ميتروفيتش": كنا نعلم أن لدينا وقتًا للعودة للمباراة.. والفوز في المباريات يعطينا الثقة

وأضاف: "واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الأول. وبين الشوطَيْن غيَّرنا بعض الأمور التي طلبها منا المدرب، ولاسيما في الشوط الثاني، الذي تعاملنا مع مجرياته بشكل مختلف؛ إذ كنا هادئين؛ لأننا نعرف أنه ما زال لدينا الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء، وتعديل النتيجة".