مهاجم الهلال "ميتروفيتش": كنا نعلم أن لدينا وقتًا للعودة للمباراة.. والفوز في المباريات يعطينا الثقة

قال "ميتروفيتش"، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، إن فريقه استحق تحقيق لقب كأس السوبر من أمام النصر.
وجاء حديث اللاعب الدولي الصربي لقناة "SSC"، الناقل الرسمي لبطولات السعودية، عقب فوز فريقه على النصر في نهائي كأس السوبر السعودي.
وأضاف: "واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الأول. وبين الشوطَيْن غيَّرنا بعض الأمور التي طلبها منا المدرب، ولاسيما في الشوط الثاني، الذي تعاملنا مع مجرياته بشكل مختلف؛ إذ كنا هادئين؛ لأننا نعرف أنه ما زال لدينا الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء، وتعديل النتيجة".
وتابع: "حين تواصل اللعب بجدية تفوز، كما فعلنا الموسم الماضي. وهذا يعطيك الثقة والتركيز. ومهم جدًّا أن نبدأ الموسم بهذا السيناريو، والفوز بلقب بطولة".
من جانبه، قال مدافع الأزرق علي البليهي: "المباراة لم تكن سهلة. والمفرح أن نبدأ الموسم ببطولة؛ فهذا يدل على أن الفترة التحضيرية للفريق كانت جيدة".
وأضاف: "نَعِدُ جماهيرنا بأن نحافظ على الثلاثية التي حققناها الموسم الماضي، وإن شاء الله نضيف عليها بطولة في الموسم الجديد".
وأتم البليهي: "فريق الهلال لا يتوقف على لاعب واحد، واللاعبون الموجودون فيهم الخير والبركة. ونهدي هذه البطولة لأخينا اللاعب محمد البريك، وكلنا معه في مصابه بوفاة والدته التي ندعو لها بالجنة".