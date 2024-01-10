بثنائية "غريب" و "الصقور" .. الأخضر يختتم ودياته الاستعدادية لكأس آسيا بالفوز على هونغ كونغ

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، معسكره الإعدادي الذي أُقيم في سيلين بدولة قطر خلال الفترة من (31 ديسمبر - 10 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.