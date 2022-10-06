تحتضنها جامعة الملك سعود.. انطلاق بطولتي التايكوندو "للطلاب".. والكاراتيه للطالبات

تحت رعاية وزير التعليم يوسف البنيان، وبتشريف من رئيس الجامعة الدكتور بدران العمر، تستضيف جامعة الملك سعود بطولة التايكوندو للجامعات السعودية، ضمن التجمع الأول للموسم الثالث عشر من مسابقة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية "طلاب".
كما تستضيف الجامعة بطولة الكاراتيه ضمن التجمع الأول للموسم الثالث "طالبات"، وذلك خلال الفترة من 9 - 12 ربيع الأول 1444هـ بمشاركة أكثر من 21 جامعة وكلية، والتي ستقام في الصالة الرياضية بالجامعة للطلاب، وبالنادي الرياضي للطالبات، والتي يشرف عليها الاتحاد السعودي للجامعات.
ويدخل منتخب الجامعة للتايكوندو في هذه البطولة بـ 5 لاعبين وهم: الطالب عبدالرحمن المالكي، والطالب عبدالرحمن مبروك، والطالب فهد العنزي، والطالب راكان الأسمري والطالب محمد الشويرخ، إضافة إلى فهد الدويسان (مدرب) وتركي المالكي (إداري).
كما ستشهد بطولة الكاراتيه للطالبات المنافسة في الأوزان التالية (-50 كجم و-55 كجم -61 كجم و-68 كجم و+68 كجم، بمشاركة الطالبة ضحى الفارس والطالبة مريم الدواليبي من جامعة الملك سعود.