تحتضنها جامعة الملك سعود.. انطلاق بطولتي التايكوندو "للطلاب".. والكاراتيه للطالبات

كما تستضيف الجامعة بطولة الكاراتيه ضمن التجمع الأول للموسم الثالث "طالبات"، وذلك خلال الفترة من 9 - 12 ربيع الأول 1444هـ بمشاركة أكثر من 21 جامعة وكلية، والتي ستقام في الصالة الرياضية بالجامعة للطلاب، وبالنادي الرياضي للطالبات، والتي يشرف عليها الاتحاد السعودي للجامعات.