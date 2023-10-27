صافرة أرجنتينية تضبط كلاسيكو الهلال والأهلي

وأسند للحكم الدولي الأرجنتيني يابل فالكون إدارة المواجهة حكمًا للساحة بمساعدة من مواطنيه جون بابلو بيلاتي مساعدًا أول وفاكوندو رودريغيز مساعدًا ثانيًا، في حين سيتولى الإشراف على غرفة الفيديو ماورو فيجليانو بمساعدة من الحكم السعودي سعد الشبرمي.