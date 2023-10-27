صافرة أرجنتينية تضبط كلاسيكو الهلال والأهلي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الطواقم التحكيمية التي ستقود مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
وعيّن الاتحاد طاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية لقيادة مباراة الكلاسيكو بين الهلال وضيفه الأهلي والمقررة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند تمام الساعة التاسعة مساءً.
وأسند للحكم الدولي الأرجنتيني يابل فالكون إدارة المواجهة حكمًا للساحة بمساعدة من مواطنيه جون بابلو بيلاتي مساعدًا أول وفاكوندو رودريغيز مساعدًا ثانيًا، في حين سيتولى الإشراف على غرفة الفيديو ماورو فيجليانو بمساعدة من الحكم السعودي سعد الشبرمي.
واختار الحكم الوطني رائد الزهراني لقيادة لقاء الرائد وضيفه الفتح، وسيعاونه كل من مفرح آل حسن وسعيد آل مهدي، فيما ستكون غرفة الفيديو بإدارة محمد البريدي وبمساعدة من محمد العكبري.
فيما سيقود عبدالصمد بكري مباراة الطائي ونظيره فريق الرياض، بمساعدة من علي العلي ومحمد العرمطي، أما غرفة الفيديو فسيشرف عليها محمد السماعيل وعبدالعزيز البريه.