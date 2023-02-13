تجربة جماهيرية مميزة ضمن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

وتستمر نسخة هذا العام في كونها تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، وتمتاز بمشاركة ما يقارب 120 لاعبة من نخبة أسماء الجولة والمصنفات العالميات ومن بينهم النيوزيلندية "ليديا كو" المصنفة الأولى عالميًا، والتايلاندية "أثايا ثيتيكول" المصنفة الرابعة عالميًا، والأمريكية "ليكسي تومبسون" المصنفة السابعة عالميًا، للمنافسة على مجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات بواقع 5 ملايين دولار أمريكي، يتساوى مع مجموع جوائز بطولة السعودية الدولية للرجال المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية.