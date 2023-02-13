تجربة جماهيرية مميزة ضمن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

تعود بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بنسختها الرابعة في هذا الأسبوع (16-19 فبراير) على أرض ملعب ونادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتستمر نسخة هذا العام في كونها تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، وتمتاز بمشاركة ما يقارب 120 لاعبة من نخبة أسماء الجولة والمصنفات العالميات ومن بينهم النيوزيلندية "ليديا كو" المصنفة الأولى عالميًا، والتايلاندية "أثايا ثيتيكول" المصنفة الرابعة عالميًا، والأمريكية "ليكسي تومبسون" المصنفة السابعة عالميًا، للمنافسة على مجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات بواقع 5 ملايين دولار أمريكي، يتساوى مع مجموع جوائز بطولة السعودية الدولية للرجال المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية.
ويمكن لجماهير ومحبي رياضة القولف التوجه لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للحصول على التجارب الترفيهية المتنوعة التي تناسب جميع أفراد العائلة والتي ستضمن قضاءهم لأوقات ممتعة خلال تواجدهم في منطقة الجماهير وحول الملعب.
يمكن لجميع الحضور خوض تجربة رياضة القولف بشكل مباشر باستخدام أدوات SNAG لتعلم أساسيات اللعبة في منطقة الجماهير. كما يمكنهم مشاركة هذه التجربة مع نجمات كرة القدم النسائية بنادي الاتحاد ونادي الأهلي واللاتي سيشاركن بجلسة تدريبية لتعلم القولف يوم الجمعة 17 فبراير.
سيحصل أول 500 زائر من الأطفال في يوم الجمعة على المثلجات والحلويات المجانية من عربات الآيس كريم المنتشرة في أرجاء الملعب. كما سيحصل بقية أفراد العائلة الذين سيتوجهون لمنطقة الجماهير على مشروبات ساخنة مجانية من Brew92 وإمكانية مشاهدة المنافسات بشكل مباشر على الشاشات العملاقة، والمشاركة في بعض الأنشطة الرياضية المتنوعة.
من الألعاب الإلكترونية إلى أقفاص الضربات المختلفة ومحطات لعبة الدارت الهوائية وغيرها المزيد، بإمكان الزوار الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتواجدة في منطقة الجماهير والمتفرجين بملعب ونادي رويال غرينز.
وللحصول على التذاكر المجانية ومعرفة المزيد من المعلومات حول بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني