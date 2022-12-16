دوري روشن السعودي للمحترفين: النصر يسقط الرائد برباعية ويرتقي للصدارة

نجح نادي النصر في تحقيق فوز مثير على شقيقه الرائد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز النصر بأربعة أهداف لهدف.
كان الرائد البادئ بالتسجيل عن طريق ألكسندر ميتريتا في الدقيقة 28 من زمن شوط المباراة الأول قبل أن يتعادل النصر عن طريق لاعبه فينسنت أبو بكر في الدقيقة "45+5".
شوط المباراة الثاني شهد تفوق النصر عن طريق اللاعب تاليسكا الذي أحرز ثلاثة أهداف متتالية (الهاتريك ) بالدقائق (61- 73 من علامة الجزاء – 89).
بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 22 في المركز الأول رفقة نادي الشباب في حين يبقى الرائد على رصيده السابق البالغ 9 نقاط بالمركز الحادي عشر.