بعد "هاتريك" الوحدة.. "رونالدو" يقترب من الهدف الـ900

أشادت العديد من الصحف العالمية بأداء كريستيانو رونالدو نجم النصر أمام الوحدة أمس، ضمن منافسات الدوري السعودي.
وحقق النصر أمس السبت بقيادة رونالدو، فوزًا ساحقًا أمام الوحدة بسداسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقالت صحيفة "Bolavip": "كريستيانو رونالدو يقترب من 900 هدف بثلاثية في مباراة النصر والوحدة؛ حيث قدّم أداءً رائعًا، لم يكن من الممكن إيقاف النجم البرتغالي هذا الموسم في الدوري السعودي.
وتغنت صحيفة "ge" قائلة: "رونالدو يسجل ثلاثية هذا الموسم، ويتبقى له 10 أهداف للوصول للهدف 900؛ فقد سجل أمس 3 أهداف في مباراة النصر أمام الوحدة".
وكتبت صحيفة "Olé": "هاتريك جديد لرونالدو، وعلى بُعد خطوة واحدة من تسجيل 900 هدف في مسيرته.. بالرغم من عمره الـ39، إلا أنه لا يزال يواصل إبهار الجميع بالأداء الرائع".
وأشارت صحيفة "O Globo": "بعد تسجيله ثلاثية أمس، وساهم في تحقيق الفوز الكبير للنصر على الوحدة (6- 0)؛ واصل كريستيانو رونالدو تسجيل 890 هدفًا في مجمل مسيرته".