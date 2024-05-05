بعد "هاتريك" الوحدة.. "رونالدو" يقترب من الهدف الـ900

وقالت صحيفة "Bolavip": "كريستيانو رونالدو يقترب من 900 هدف بثلاثية في مباراة النصر والوحدة؛ حيث قدّم أداءً رائعًا، لم يكن من الممكن إيقاف النجم البرتغالي هذا الموسم في الدوري السعودي.