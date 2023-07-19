ضمن برنامج المعسكر الخارجي.. الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة "زالايغيرزيغي" المجري

يحلّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على نظيره فريق "زالايغيرزيغي" تورنا اغيليت المجري، غدًا الخميس، على ملعب ZTE بالمجر، يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي الذي يقام في سفيتي مارتن بكرواتيا، والذي يستمرّ من 8 حتى 28 يوليو الجاري.