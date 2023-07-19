ضمن برنامج المعسكر الخارجي.. الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة "زالايغيرزيغي" المجري

يحلّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على نظيره فريق "زالايغيرزيغي" تورنا اغيليت المجري، غدًا الخميس، على ملعب ZTE بالمجر، يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي الذي يقام في سفيتي مارتن بكرواتيا، والذي يستمرّ من 8 حتى 28 يوليو الجاري.
وكان تدريب اليوم الأربعاء الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث اشتمل المران الصباحي الذي أقيم على ملعب سفيتي مارتن على تمارين لياقية متنوعة، ثم تدريب المواجهة والإنهاء على المرمى عبر 4 مجموعات، بعد ذلك خاض الفريق مناورة تكتيكية على ثلاثة أبواب.
واختتم المران الصباحي بتقسيمة من 4 فرق، شهدت تنافسًا مثيرًا، وأسفرت النتيجة عن فوز الفريق الأزرق.
في حين تركّز التدريب المسائي الذي أقيم في الصالة الرياضية بالمعسكر، على الجانب اللياقي.