"لي كونجرتون" مديرًا رياضيًا لشركة نادي الأهلي السعودي
أعلن مجلس إدارة شركة نادي الأهلي السعودي عن التعاقد مع البريطاني لي كونجرتون مديرًا رياضيًا تماشيًا مع إستراتيجية النادي لمواكبة مسيرة التحول في القطاع الرياضي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال استقطاب أبرز الخبرات للارتقاء بتنافسية النادي وتطوير القطاع الرياضي عمومًا ورفع مستوى الاحترافية.
ويمتلك كونجرتون خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الإدارة الرياضية، ويعد من الكفاءات المتميزة عمل في مجموعة من أبرز الأندية الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسكتلندية، حيث شغل منصب مدير الكشافين في تشيلسي الإنجليزي 2004 - 2011, والمدير التقني في هامبورج الألماني 2011 - 2014.
وتزخر مسيرة البريطاني لي كونجرتون بسجل حافل في المجال الإداري، إذ تولى منصب المدير الرياضي في نادي سندرلاند الإنجليزي 2014 – 2019، ومدير استقطابات اللاعبين في سيلتيك الإسكتلندي 2017 - 2019, ومدير استقطابات اللاعبين في لستر سيتي الإنجليزي 2019 - 2022 ومدير كرة القدم بنادي أتالانتا الإيطالي 2022 - 2024.
ويتطلع النادي إلى أن يساهم المدير الرياضي الجديد في تطوير العمل الفني بقطاع كرة القدم خاصة لما يحمله من خبرات طويلة وفقًا لاستراتيجية ورؤية النادي من خلال مواكبة التطور سعيًا لتحقيق أعلى مؤشرات النجاح على كافة المستويات.