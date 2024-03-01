"لي كونجرتون" مديرًا رياضيًا لشركة نادي الأهلي السعودي

ويمتلك كونجرتون خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الإدارة الرياضية، ويعد من الكفاءات المتميزة عمل في مجموعة من أبرز الأندية الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسكتلندية، حيث شغل منصب مدير الكشافين في تشيلسي الإنجليزي 2004 - 2011, والمدير التقني في هامبورج الألماني 2011 - 2014.