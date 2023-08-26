نجم النصر "رونالدو" يتقدَّم التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري روشن

سيطر لاعبو فريق الوحدة الأول لكرة القدم على التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة (إكس) اليوم السبت أن لاعبي الوحدة والاتحاد والنصر والهلال استحوذوا على التشكيلة المثالية للجولة، بواقع أربعة لاعبين لفريق الوحدة، ولاعبَيْن لكل فريق.
وغلب اللاعبون السعوديون على التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الموسم الجديد، التي ضمت ستة لاعبين محليين، مقابل خمسة محترفين أجانب.
وجاءت التشكيلة على النحو الآتي:
مارسيلو غروهي (الاتحاد)
عبدالله الحافظ (الوحدة)، إسلام هوساوي (الوحدة)، سعيد المولد (الوحدة) وياسر الشهراني (الهلال)
فيصل فجر (الوحدة)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، سالم الدوسري (الهلال) وعبدالرحمن غريب (النصر)
عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد)، وكريستيانو رونالدو (النصر)