نجم النصر "رونالدو" يتقدَّم التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري روشن

وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة (إكس) اليوم السبت أن لاعبي الوحدة والاتحاد والنصر والهلال استحوذوا على التشكيلة المثالية للجولة، بواقع أربعة لاعبين لفريق الوحدة، ولاعبَيْن لكل فريق.