بخماسية.. أبها يكسب الفيحاء في "الدوري الرديف"

كسب فريق أبها لكرة القدم، نظيره الفيحاء، بنتيجة 5- 1، في المباراة التي جمعتهما في الدوري الرديف، اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.
وقد انتهى الشوط الأول لصالح أبها بثلاثية نظيفة، عن طريق الإكوادوري فيليبي كايسيدو "24"، والجزائري الطيب مزياني "38"، ونواف الصعدي "42".
وفي الشوط الثاني، قلص الفيحاء النتيجة عبر علي آل جبيع "68"، لكن أبها سرعان ما وسع الفارق بتسجيله هدفين آخرين حمَلا توقيع سعد السلولي "79"، وأحمد الحبيب "89".
وبهذه النتيجة، يحصد أبها أول ثلاث نقاط؛ فيما بقي الفيحاء دون رصيد.