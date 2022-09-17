بخماسية.. أبها يكسب الفيحاء في "الدوري الرديف"

كسب فريق أبها لكرة القدم، نظيره الفيحاء، بنتيجة 5- 1، في المباراة التي جمعتهما في الدوري الرديف، اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.