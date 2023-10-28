الشباب: الأخطاء التحكيمية أثرت على فريقنا.. سنستعين بحكام أجانب في بقية مبارياتنا

أبدت إدارة نادي الشباب استياءها الشديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين مؤخرًا، وأصدرت بيانًا اليوم السبت، جاء فيه: "تعرَّض الفريق لأخطاء واضحة في مواجهة اليوم أمام فريق أبها من قِبل حكم المباراة محمد الهويش وطاقمه، ساهمت بشكل كبير في التأثير على نتيجة المباراة".
وتابع البيان الصحفي الشبابي: "على الرغم من توافُر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة إلا أننا نلاحظ المزيد من الأخطاء المؤثرة التي أثرت على وضع الفريق. وعليه تعلن إدارة النادي عزمها الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية في جميع المواجهات المقبلة للفريق، سواء التي تُلعب على أرضه أو خارجه، وذلك وفق اللوائح والأنظمة. وتؤكد الإدارة ثقتها في نجوم الفريق، وتمكُّنهم من تجاوز العوائق، وتحقيق تطلعات الجماهير".