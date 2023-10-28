الشباب: الأخطاء التحكيمية أثرت على فريقنا.. سنستعين بحكام أجانب في بقية مبارياتنا

وتابع البيان الصحفي الشبابي: "على الرغم من توافُر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة إلا أننا نلاحظ المزيد من الأخطاء المؤثرة التي أثرت على وضع الفريق. وعليه تعلن إدارة النادي عزمها الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية في جميع المواجهات المقبلة للفريق، سواء التي تُلعب على أرضه أو خارجه، وذلك وفق اللوائح والأنظمة. وتؤكد الإدارة ثقتها في نجوم الفريق، وتمكُّنهم من تجاوز العوائق، وتحقيق تطلعات الجماهير".