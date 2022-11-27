الاتفاق يكثّف تحضيراته بمعسكر أبوظبي على فترتين

وكان التدريب الصباحي الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم تدريب المربعات عبر 3 مجموعات. واختتم المران الصباحي بمناورة تكتيكية على كامل الملعب، فيما اشتملت الحصة المسائية على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم طبق لاعبو الفريق عددًا من الجمل التكتيكية عبر مجموعتين: المدافعين، والمهاجمين. واختتم المران المسائي بتقسيمة من 4 فرق تمكّن الفريق الأخضر من كسب التحدي.