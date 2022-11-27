الاتفاق يكثّف تحضيراته بمعسكر أبوظبي على فترتين

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تحضيراته في التدريبات التي أجراها اليوم الأحد على فترتين بملعب أكاديمية سكور، في المعسكر الذي يقام في أبوظبي من 21 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبل، يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية لتحضيرات النواخذة لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 23.
وكان التدريب الصباحي الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم تدريب المربعات عبر 3 مجموعات. واختتم المران الصباحي بمناورة تكتيكية على كامل الملعب، فيما اشتملت الحصة المسائية على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم طبق لاعبو الفريق عددًا من الجمل التكتيكية عبر مجموعتين: المدافعين، والمهاجمين. واختتم المران المسائي بتقسيمة من 4 فرق تمكّن الفريق الأخضر من كسب التحدي.
وعلى صعيد متصل يواصل الفريق تحضيراته بمعسكر أبوظبي يوم غدٍ الاثنين بتدريب على فترتين.