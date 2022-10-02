التعادل السلبي يحسم كلاسيكو "النصر" و"الاتحاد"

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة الكلاسيكو بين فريقَي النصر والاتحاد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.
وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين سلبيًّا.
يُذكر أن المباراة شهدت حالتَيْ طرد، الأولى كانت من نصيب اللاعب طارق حامد محترف الاتحاد في الدقيقة الـ42 من عمر المباراة، والثانية كانت من نصيب لاعب النصر عبدالمجيد الصليهم في الدقيقة الـ54.
وبتلك النتيجة رفع نادي الاتحاد رصيده عند النقطة رقم 11، كما رفع النصر هو الآخر رصيده عند النقطة رقم 10.