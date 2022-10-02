التعادل السلبي يحسم كلاسيكو "النصر" و"الاتحاد"

يُذكر أن المباراة شهدت حالتَيْ طرد، الأولى كانت من نصيب اللاعب طارق حامد محترف الاتحاد في الدقيقة الـ42 من عمر المباراة، والثانية كانت من نصيب لاعب النصر عبدالمجيد الصليهم في الدقيقة الـ54.