نجم برشلونة يمتلك عرضين من الدوري السعودي للمحترفين

يمتلك لاعب برشلونة المعار إلى أستون فيلا، الفرنسي كليمان لينغليه، عرضين من الدوري السعودي للمحترفين، وفقًا لتقارير صحفية.
وأفادت صحيفة "Sport" الإسبانية بأن لينغليه لديه عرضان من السعودية، لمغادرة برشلونة والانضمام إلى الدوري السعودي هذا الصيف.
وقالت الصحيفة إن النادي الإسباني يرغب في إتمام صفقة انتقالات اللاعب الفرنسي هذا الصيف، كما يريد وضع اللمسات الأخيرة بعقده بالفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن كليمان لينغليه يعطي الأولوية للاستمرار في أوروبا، ويرغب في البحث عن عرض جيد حتى لو تمت إعارته.
يلعب كليمان لينغليه البالغ من العمر 28 عامًا لصفوف برشلونة منذ يوليو 2018، وسبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها توتنهام هوتسبير.