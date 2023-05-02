حصّة تدريبيّة متنوّعة للهلال.. قبل قمة نهائي آسيا أمام "أوراوا"

وتركّزت الحصة التدريبية، التي جرت اليوم الثلاثاء، بين الجوانب الفنية والتكتيكية، وبدأها مدرب الفريق، الأرجنتيني "دياز"، بتمارين بدنية في صالة الإعداد البدني، وتلتْها تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وأخرى فنيّة تركّزت على الكرات العرضية والتسديد، واختتمت بمناورة فنية في جزء من الملعب.