حصّة تدريبيّة متنوّعة للهلال.. قبل قمة نهائي آسيا أمام "أوراوا"

يواصل فريق الهلال الأول لكرة القدم، تحضيراته لمواجهة مضيفه "أوراوا ريد دياموندز" الياباني، السبت المقبل، على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
وتركّزت الحصة التدريبية، التي جرت اليوم الثلاثاء، بين الجوانب الفنية والتكتيكية، وبدأها مدرب الفريق، الأرجنتيني "دياز"، بتمارين بدنية في صالة الإعداد البدني، وتلتْها تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وأخرى فنيّة تركّزت على الكرات العرضية والتسديد، واختتمت بمناورة فنية في جزء من الملعب.
ويخوض الهلال "كبير آسيا" لقاء "أوراوا" بطموح التتويج باللقب القارّي للمرة الثانية تواليًا؛ حيث يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدفين، أو التعادل "1-1"، ومن ثَم الاحتكام إلى ركلات الترجيح بعدما انتهت مباراة الذهاب "1-1".