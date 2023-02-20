"الخريجي": صفقة التعاقد مع "رونالدو" كانت اتفاقًا إعلانيًا بحتًا أكثر من كونه رياضيًا

أكد الرئيس التنفيذي للعربية للإعلانات الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية محمد الخريجي، أن صفقة التعاقد مع اللاعب كريستيانو رونالدو كانت اتفاقًا إعلانيًا بحتًا أكثر من كونه اتفاقًا رياضيًا، مشيرًا إلى أن صفقة رونالدو نجحت إعلانيًا إذ إن متابعي حفل تقديم رونالدو تجاوز عدد متابعي مباراة نهائي كأس العالم.
وأضاف: "كان دوري في الصفقة هو هيكلتها إعلانيًا لخدمة المستفيدين وأولهم المملكة، رونالدو ذكي جدًا وعرف أن السعودية في طريقها للصعود ورغب في الارتباط بها للصعود".
وأوضح "الخريجي" في جلسة قطاع الإعلان في الإعلام المقامة على هامش المنتدى السعودي للإعلام في الرياض اليوم الاثنين بأهمية حث شركات الإعلان على كوادر مدربة، مشيرًا إلى أن نقص الكوادر السعودية هو أكبر تحدٍ يواجه القطاع، وأضاف:" نعيش في مجتمع شاب يفتقد إلى الخبرة في قطاع الإعلان".
وأشار "الخريجي" إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف المحتوى المحلي والعالمي، ما يشكل تحديًا أمام شركات الإعلان السعودية. وأضاف: "سوق الإعلان في السعودية يقدر بثلاثة بلايين ريال أكثر من 60 ٪ موجه إلى الإعلان الرقمي، ولا يزال تويتر هو الأكثر إقبالاً للمعلنين في السعودية".
وطالب محمد الخريجي وسائل الإعلام السعودية بتطوير أنفسها من النمط التقليدي إلى الحديث ناصحًا إياها بفتح أقسام تطوير وتحديث.
وأردف: "أهم نقطة في وسائل الإعلام المحلية هي أن تكون مرنة للوصول إلى المتلقي، من المهم أن يكون لديها التقنية التي تمكنها من الوصول إلى الناس، هناك وسائل إعلامية ماتت، وأخرى جددت من جلدها، هناك نماذج من الصحف حية بيننا بسبب تطوير جلدها، ويجب عليهم التحرك بسرعة".
ونوه في ختام حديثه بالارتباط الكبير بين قطاعي الإعلان والإعلام، مشيرًا إلى أن قطاع الإعلان واجه الكثير من التحديات التي مكنته من تطوير نفسه.