رياضة

"الخريجي": صفقة التعاقد مع "رونالدو" كانت اتفاقًا إعلانيًا بحتًا أكثر من كونه رياضيًا

أشار إلى أن متابعي حفل تقديمه تجاوز عدد متابعي مباراة نهائي كأس العالم