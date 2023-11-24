النصر يعبر الأخدود بثلاثية ويواصل مطاردة المتصدر

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على شقيقه الأخدود في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز النصر بثلاثة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة سجلها سامي النجعي في الدقيقة الـ13، وكريستيانو رونالدو "هدفين" في الدقيقة الـ77 والـ80.
وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده من النقاط إلى النقطة الـ34 في الوصافة، في حين يتوقف رصيد الأخدود عند النقطة الـ10 في المركز السابع عشر (قبل الأخير).