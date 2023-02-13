في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري روشن.. الشباب يستضيف أبها

وتستكمل مواجهات الجولة يوم الخميس بلقاءين، ففي محافظة الأحساء يلتقي فريق العدالة صاحب المركز الـ 15 بفريق الطائي الذي يحل تاسعاً في سلم الترتيب، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يستضيف صاحب المركز العاشر فريق الاتفاق نظيره الاتحاد الذي جاء وصيفاً في ترتيب الفرق وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.