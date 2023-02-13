في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري روشن.. الشباب يستضيف أبها

تنطلق غداً الثلاثاء، منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن للمحترفين بلقاء واحد يستضيف فيه فريق الشباب ثالث الترتيب نظيره فريق أبها الذي يحل ثامناً في سلم الترتيب وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.
وتستكمل مواجهات الجولة يوم الخميس بلقاءين، ففي محافظة الأحساء يلتقي فريق العدالة صاحب المركز الـ 15 بفريق الطائي الذي يحل تاسعاً في سلم الترتيب، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يستضيف صاحب المركز العاشر فريق الاتفاق نظيره الاتحاد الذي جاء وصيفاً في ترتيب الفرق وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.
وعلى ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض يستضيف متصدر الدوري فريق النصر نظيره التعاون الذي يحل في المركز الخامس وذلك يوم الجمعة القادم، فيما يقام في اليوم ذاته لقاء يجمع صاحب المركز الـ 13 فريق الوحدة بصاحب المركز الـ 12 فريق الرائد وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
وفي آخر أيام الجولة يستضيف فريق الفتح صاحب المركز السادس يوم السبت القادم نظيره فريق الباطن متذيل الترتيب وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يلتقي صاحب المركز الـ 14 فريق الخليج بنظيره فريق ضمك صاحب المركز السابع وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في ختام لقاءات الجولة.