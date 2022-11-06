ختام منافسات الرماية والشطرنج للسيدات ضمن الألعاب السعودية 2022.. تعرف على أبطال الذهب

السباق الثلاثي

وانطلقت صباح اليوم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، جولة التصفيات لمنافسات السباق الثلاثي التي ستختم غدًا، كما تتواصل اليوم منافسات الملاحة الشراعية التي تقام في نادي الجبيل للرياضات البحرية، كما سيختتم اليوم الدور ربع النهائي لمنافسات كرة الطاولة التي يستضيفها معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد، كما سيختتم أيضًا تصفيات كرة السلة على الكراسي المتحركة، والتي ستحدد طرفي المباراة النهائية غدًا في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.