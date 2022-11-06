ختام منافسات الرماية والشطرنج للسيدات ضمن الألعاب السعودية 2022.. تعرف على أبطال الذهب

توّج الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأمير خالد بن بندر بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للرماية، وجهاد بن محمد الرشيد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية؛ الفائزين بمسابقة السكيت للرجال، ضمن منافسات الرماية في دورة الألعاب السعودية 2022.
منافسات الرماية
واختتمت ظهر اليوم منافسات الرماية التي استضافها ميدان تدريب الرماية بالأمن العام، وحصد اللاعب سعيد المطيري الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاء اللاعب ماجد التميمي في المركز الثاني والميدالية الفضية، وأكمل اللاعب فهد الحربي منصة التتويج بتحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية.
الشطرنج
كما توّجت الأميرة رهام بنت سيف الإسلام بن سعود آل سعود، مديرة إدارة المراسم والفعاليات، الفائزات بمسابقة الشطرنج للسيدات، والتي اختتمت منافساتها ظهر اليوم في مركز أركان الرياضي؛ حيث حصدت اللاعبة داليا عبدالله الثميري الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلتها اللاعبة أسماء عبيد الجابري في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت اللاعبة بدور محمد بن شلاش في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين إلى جانب الأميرة رهام بنت سيف الإسلام، جراح الشمري المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للشطرنج.
السباق الثلاثي
وانطلقت صباح اليوم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، جولة التصفيات لمنافسات السباق الثلاثي التي ستختم غدًا، كما تتواصل اليوم منافسات الملاحة الشراعية التي تقام في نادي الجبيل للرياضات البحرية، كما سيختتم اليوم الدور ربع النهائي لمنافسات كرة الطاولة التي يستضيفها معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد، كما سيختتم أيضًا تصفيات كرة السلة على الكراسي المتحركة، والتي ستحدد طرفي المباراة النهائية غدًا في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.