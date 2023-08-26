الإسباني "سيرجيو راموس" يقترب من التوقيع لنادي الاتحاد

كشفت صحيفة "fotomac" التركية عن اقتراب نادي الاتحاد، من التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان السابق، خلال الموسم الجديد.
وبحسب الصحيفة التركية، فإن الاتحاد على وشك التعاقد مع راموس؛ حيث سيحصل اللاعب على راتب تبلغ قيمته ما بين 15 و20 مليون يورو.
وأشارت إلى أن اللاعب الإسباني سيحصل أيضًا على رسوم توقيع تبلغ 3 ملايين يورو، وبعقد لمدة 2.5 سنة.
وشددت الصحيفة على أن غلطة سراي كان مهتمًا بضم راموس هذا الموسم؛ ولكن السعودية أنهت الصفقة سريعًا.
ورحل سيرجيو راموس (37 عامًا)، عن صفوف النادي الفرنسي في يونيو الماضي، الذي كان قد انضم إليه في صيف 2021، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، والذي لعب في الفترة من 2005 وحتى 2021.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، البرازيلي فابينيو.