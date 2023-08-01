أخضر الناشئين لكرة اليد يدشن مشاركته بكأس العالم .. بمواجهة ألمانيا

ويلعب ناشئو الأخضر البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات ألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، وسيخوض ثاني مواجهاته مع منتخب الأرجنتين يوم 03 أغسطس على نفس الصالة عند الساعة 4:00 مساءً، فيما يختتم مواجهاته في دور المجموعات بلقاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 05 أغسطس عند الساعة 2:00 مساءً.