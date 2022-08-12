"الهلال" يمطر شباك "نوتينغهام فوريست الإنجليزي" بسداسية

بدأ المدير الفني للهلال، الأرجنتيني رامون دياز، الشوط الأول بكل: من عبدالله المعيوف، وناصر الدوسري، وعلي آل بليهي، وجانغ هيون سو، وسعود عبدالحميد، وغوستافو كويلار، وأندري كاريلو، وماثيوس ييريرا، وسالم الدوسري، وموسى ماريغا، ولوسيانو فييتو.