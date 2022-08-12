"الهلال" يمطر شباك "نوتينغهام فوريست الإنجليزي" بسداسية

اكتسح فريق الهلال نظيره فريق "نوتينغهام فوريست الإنجليزي" بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد "سانت جورجس بارك"، في ختام معسكره الإعدادي الذي أقامه في مدينة برمنغهام البريطانية؛ تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.
تناوب على تسجيل سداسية الهلال كل من: "سالم الدوسري "هدفان"، موسى ماريغا "هدفان"، لوسيانو فييتو وعبدالله رديف" وسط متابعة رئيس مجلس الإدارة فهد بن سعد بن نافل.
بدأ المدير الفني للهلال، الأرجنتيني رامون دياز، الشوط الأول بكل: من عبدالله المعيوف، وناصر الدوسري، وعلي آل بليهي، وجانغ هيون سو، وسعود عبدالحميد، وغوستافو كويلار، وأندري كاريلو، وماثيوس ييريرا، وسالم الدوسري، وموسى ماريغا، ولوسيانو فييتو.
وشارك في أوقات مختلفة من الشوط الثاني: محمد العويس، ومحمد جحفلي، وخليفة الدوسري، وحمد اليامي، وعبدالله عطيف، ومحمد كنـو، ومصعب الجوير، وناصر الهدهود، وفواز الطريـس، وعبدالله الحمدان، وعبدالله رديف.
وتعرّض الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، للإصابة في الفخذ أثناء ودية نوتينغهام، وسيجري أشعة في الرياض؛ للوقوف على حالته وتحديد برنامجه.
ومنعت آلام العضلة الخلفية اللاعب محمد البريك من المشاركة في ودية "نوتينغهام فوريست الإنجليزي".
منح الجهاز الفني بقيادة رامون دياز، أعضاء الفريق راحة يوم الأحد المقبل، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الاثنين المقبل.
تقرر أن تعود بعثة الفريق صباح يـوم غد السبت إلى الرياض، وذلك بعد أن أقامت معسكرًا إعداديًّا في مدينة "برمنغهام" البريطانية.