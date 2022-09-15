في ثالث مبارياته في تصفيات كأس آسيا.. الأخضر الشاب يواجه ميانمار

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تغلّب على منتخب المالديف بنتيجة 11-0 في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، التي يستضيفها "الأخضر" خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر، بمشاركة منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان؛ في حين خسر من منتخب أوزبكستان أمس الأربعاء بنتيجة 1-2، في المباراة التي لم تُحتسب نتيجتها كون منتخب أوزبكستان سيستضيف البطولة الآسيوية.