النصر يواصل استعداداته لنصف نهائي كأس الملك

بدأت الحصة التدريبية التي قادها الكرواتي دينكو إيليتشيتش بتمارين إحماء وتسخين متنوعة، تلتها تدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم أدى اللاعبون تدريبات فنية في منتصف الملعب، قبل أن تختتم الحصة بمناورة كروية مصغرة، طبق خلالها المدرب الكرواتي بعض الجمل التكتيكية.