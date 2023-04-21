النصر يواصل استعداداته لنصف نهائي كأس الملك

واصل لاعبو فريق النصر أمس الجمعة استعداداتهم لمواجهة الوحدة ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/2023م.
بدأت الحصة التدريبية التي قادها الكرواتي دينكو إيليتشيتش بتمارين إحماء وتسخين متنوعة، تلتها تدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم أدى اللاعبون تدريبات فنية في منتصف الملعب، قبل أن تختتم الحصة بمناورة كروية مصغرة، طبق خلالها المدرب الكرواتي بعض الجمل التكتيكية.
ويواجه النصر نظيره الوحدة، بعد غدٍ الاثنين، على ملعب "مرسول بارك" في إطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.