في مباراة مؤجلة من الجولة 9 من دوري روشن .. "كلاسيكو" الشباب والاتحاد "حبايب"

خرج "كلاسيكو " الشباب والاتحاد بالتعادل الإيجابي 1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الاثنين ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، في لقاء مؤجل من الجولة 9 من دوري روشن السعودي للمحترفين .
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، حيث كان الشباب البادئ في التسجيل عند الدقيقة 22 من ركلة جزاء أحرزها " جوانكا " .
لم تدم فرحة الشبابيين سوى دقيقتين ، حيث أحرز مدافع الاتحاد أحمد حجازي هدف التعديل عند الدقيقة 24 بعد خطأ شبابي من قبل الدفاع في عدم تخليص الكرة .
وشهد هذا الشوط ضياع أكثر من فرصة تسجيل مؤكدة من قبل لاعب الشباب هتان باهبري ، وأخرى للاتحاد من خلال رأسية عبد الرزاق حمدالله .
وفي الشوط الثاني كثف الشباب حضوره في منطقة المناورة ، ودعم خط المقدمة من قبل "بانيغا" وحسين القحطاني ، لكن النهاية كانت سلبية من قبل خط الهجوم ، في ظل دفاع اتحادي متماسك بقيادة حجازي وبجانبه شراحيلي .
ودفع مدرب الشباب "مورينو" بالثنائي "المخضرم" فهد المولد ونواف العابد ، على حساب " بانيغا" و " باهبري" ، فيما أخرج مدرب الاتحاد عبد العزيز البيشي وحمدالله ، ودفع بعبدالرحمن العبود وهارون كمارا ، من أجل تعزيز النتيجة .
بتلك النتيجة بقي الشباب ثانياً برصيد 26 نقطة ، والاتحاد ثالثاً بـ 25 نقطة .