في مباراة مؤجلة من الجولة 9 من دوري روشن .. "كلاسيكو" الشباب والاتحاد "حبايب"

خرج "كلاسيكو " الشباب والاتحاد بالتعادل الإيجابي 1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الاثنين ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، في لقاء مؤجل من الجولة 9 من دوري روشن السعودي للمحترفين .