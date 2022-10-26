في أكبر حدث رياضي.. منافسات دورة الألعاب السعودية 2022 تنطلق غدًا

45 رياضة

يتنافس الرياضيون المشاركون في الألعاب السعودية ضمن 45 لعبة رياضية؛ وهي: كرة اليد، وكرة قدم الصالات، والجودو، والمصارعة، والتايكوندو، والكاراتيه، والجوجيتسو، والاسكواش، والجمباز، والسهام، والملاكمة التايلاندية، والملاكمة، والبولينج، والسباحة، والتجديف الداخلي، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، والسباق الثلاثي، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، والمبارزة، والتزلج اللوحي، والبادل، والبلوت، والشطرنج، والهجن والفروسية، وكرة السلة 3X3، وكرة الطائرة الشاطئية، والتسلق الرياضي، والدراجات، والجولف، وببجي موبايل، والبلياردو، والتنس، والكارتنج، والملاحة الشراعية، والرماية، وكرة الهدف، وكرة الطاولة البارالمبية، ورفع الأثقال البارالمبية، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وألعاب القوى لذوي الإعاقة.