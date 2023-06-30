اتحاد القدم يعلن بدء فترة التسجيل الصيفية في المملكة

وأوضح أن باب تسجيل لاعبي دوري الدرجة الأولى سيغلق في 12 سبتمبر بينما يغلق الميركاتو الصيفي لدوري الدرجتين الثانية والثالثة في 20 سبتمبر والدرجة الرابعة في 26 أكتوبر المقبل في حين ستمتد فترة قيد لاعبي دوريات الفئات السنية حتى 30 نوفمبر المقبل.