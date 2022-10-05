الهلال يختتم تحضيراته لـ"الاتفاق".. و"بيريرا" ينضم لقافلة المصابين

وواصل الرباعي "ياسر الشهراني، كويلار، فييتو، ومتعب المفرج" برامجهم العلاجية والتأهيلية، فيما تعرض البرازيلي "ماتيوس بيريرا" أثناء الحصة التدريبية، لكدمة في الركبة، في حين تنوع برنامج "سلمان الفرج" اليوم ما بين الجري حول الملعب، وأداء تدريبات في صالة الإعداد البدني.