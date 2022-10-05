الهلال يختتم تحضيراته لـ"الاتفاق".. و"بيريرا" ينضم لقافلة المصابين

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، تحضيراته المـيدانية؛ استعدادًا لمواجهة "الاتفاق" غدًا الخميس ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي.
عمد الجهاز الفني في بداية المران إلـى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، شرح خلالها المدير الفني الأرجنتيني "دياز" الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.
وواصل الرباعي "ياسر الشهراني، كويلار، فييتو، ومتعب المفرج" برامجهم العلاجية والتأهيلية، فيما تعرض البرازيلي "ماتيوس بيريرا" أثناء الحصة التدريبية، لكدمة في الركبة، في حين تنوع برنامج "سلمان الفرج" اليوم ما بين الجري حول الملعب، وأداء تدريبات في صالة الإعداد البدني.
وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلـى "الدمام" تأهبًا لخوض مواجهة الغد، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.