"الأهلي" يستهدف التعاقد مع يوزوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ الألماني

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب لم يُبدِ أي اعتراض على اللعب في صفوف الأهلي، ولكنه ينتظر العرض الرسمي من إدارة النادي لمناقشة تفاصيل انتقاله والأمور المالية التي يتوقف عليها قبول العرض من جانب اللاعب.