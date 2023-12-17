"الأهلي" يستهدف التعاقد مع يوزوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ الألماني

أفادت تقارير صحفية بتواصل الألماني ماتياس يايسله مدرب النادي الأهلي مع مواطنه يوزوا كيميش، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، لضمه لصفوف الفريق بالفترة المقبلة.
وبحسب ذات التقارير فإن "كيميش" ينتظر حاليًا تقدم إدارة النادي السعودي بعرض لضمه بعد تواصل المدرب ماتياس مع لاعب خط وسط بايرن ميونيخ لبحث إمكانية التعاقد معه.
وأشارت التقارير إلى أن اللاعب لم يُبدِ أي اعتراض على اللعب في صفوف الأهلي، ولكنه ينتظر العرض الرسمي من إدارة النادي لمناقشة تفاصيل انتقاله والأمور المالية التي يتوقف عليها قبول العرض من جانب اللاعب.
وانضم يوزوا كيميش البالغ من العمر 28 عامًا إلى بايرن ميونيخ الألماني في يوليو 2015 قادمًا من آر بي لايبزيغ، ويلعب للمنتخب الألماني منذ 2016، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 75 مليون يورو.