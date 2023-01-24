في مؤجلة الجولة العاشرة من دوري يلو.. الأهلي "بطل الشتاء" يعتلي القمة

تصدر فريق الأهلي الأول لكرة القدم دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد عبور محطة ضيفه الجبلين 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الثلاثاء ،على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة.
الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب هيثم عسيري عند الدقيقة 40 بعد استثماره لكرة طولية وصلته من زميله رياض بودبوز.
وفي الشوط الثاني أضاف هيثم عسيري الهدف الثاني لفريقه الأهلي (الثامن له في الدوري ) وذلك عند الدقيقة 55 وصلته العرضية من "بودبوز".
وعند الدقيقة 68 تألق حارس الأهلي محمد الربيعي في التصدي لركلة جزاء من قدم لاعب الجبلين حمد الجهيم 68 أبقى فريقه في المقدمة.
وفي الدقيقة 85 أنهى البديل سلمان المؤشر آمال الجبلين في العودة للمباراة بالهدف الثالث للأهلي ، وبالتالي أحكم الأخضر القبضة على الصدارة وبلغ النقطة 34 ، وبقي الجبلين تاسعاً (21 نقطة).