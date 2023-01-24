في مؤجلة الجولة العاشرة من دوري يلو.. الأهلي "بطل الشتاء" يعتلي القمة

تصدر فريق الأهلي الأول لكرة القدم دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد عبور محطة ضيفه الجبلين 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الثلاثاء ،على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة.