الأبيض "يثأر" من هزائم الأزرق "دوريًّا" .. "الشباب" يُسقط "الهلال" بثلاثية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق فوز غالٍ على شقيقه الهلال، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الشباب بثلاثة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الثاني عن طريق حسين القحطاني في الدقيقة الـ55، قبل أن يضيف كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة الـ68، ويختتم هتان باهبري الأهداف بهدف ثالث في الدقيقة الـ90+7 .
وشهدت المباراة بطاقة حمراء للاعب الهلال غوستافو كويلار في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب للنقطة رقم 47؛ ويعود للمركز الثالث، فيما توقف رصيد الهلال عند رصيده السابق البالغ 45 نقطة.