الأبيض "يثأر" من هزائم الأزرق "دوريًّا" .. "الشباب" يُسقط "الهلال" بثلاثية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق فوز غالٍ على شقيقه الهلال، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.