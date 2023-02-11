الفيصل يشكر لاعبي الهلال على إحراز وصافة كأس العالم للأندية

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شكره للاعبي الهلال على إنجازهم التاريخي بحصد وصافة بطولة كأس العالم للأندية.
وتُوج ريال مدريد الإسباني بكأس العالم للأندية "المغرب 2022" بعد فوزه على الهلال السعودي 5-3 في المباراة النهائية، التي أُقيمت مساء أمس السبت في مدينة الرباط.
وقال الفيصل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع، وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية. ما قصرتم يا أبطال.. شرفتونا.. والقادم أفضل بإذن الله".
وحقَّق الفريق الملكي اللقب الخامس له في مونديال الأندية، بعدما اقتنصه أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.
وكان فلامنغو البرازيلي قد انتزع المركز الثالث بفوزه على الأهلي المصري 4-2 في وقت سابق أمس السبت.