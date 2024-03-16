"ديربي القصيم" بين التعاون والرائد.. سلبية

حسم التعادل السلبي "ديربي القصيم" بين فريق التعاون الأول لكرة القدم وجاره الرائد، الذي أقيم مساء أمس السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفشل الفريقان في استغلال الفرص كافة التي أُتيحت لهما أمام المرميَيْن؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني تواصلت محاولات الفريقين لزيارة الشباك، لكن محاولاتهما باءت بالفشل؛ إذ لم ينجح أي منهما في التسجيل.
وبهذه النتيجة أضاف التعاون نقطة لرصيده؛ ليصبح 40 نقطة؛ حافظ بها على المركز الخامس، كما رفع الرائد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.