"ديربي القصيم" بين التعاون والرائد.. سلبية

حسم التعادل السلبي "ديربي القصيم" بين فريق التعاون الأول لكرة القدم وجاره الرائد، الذي أقيم مساء أمس السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.