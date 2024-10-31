8 لاعبات مصنفات عالمياً في نهائيات بطولة التنس في الرياض

بالتزامن مع استمرار فعاليات تقويم شتاء السعودية 2024 التي انطلقت مطلع أكتوبر تحت شعار "شتانا حكاية" أسفرت قرعة نهائيات بطولة رابطة محترفات التنس، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للتنس، عن منافسات نارية حيث سيشارك ولأول مرة ثماني من لاعبات التنس المصنفات عالمياً في المنافسات الفردية، وثمانية فرق في المنافسات الزوجية للنساء وذلك خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر 2024.
وتعد هذه البطولة التي تستقطب السياح والزوار محلياً وعالمياً واحدة من أهم الأحداث الرياضية في تاريخ التنس النسائي، حيث يتوقع أن تشهد منافساتها مستوى عالٍ من الأداء والاحترافية، لاسيما وأن كل لاعبة من هؤلاء النجمات لها أسلوبها الفريد وقدرتها على تقديم مباريات حماسية.
وتحتل الرياض مكانة رائدة كوجهة عالمية للسياحة الرياضية، حيث تستقطب أبرز الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف المواسم السياحية وعلى مدار العام. يشمل جدولها السنوي بطولات مميزة مثل كأس السعودية لسباق الخيل، وكأس موسم الرياض بمشاركة أندية كرة القدم العالمية، إلى جانب فورمولا إي، مما يعزز من مكانتها السياحية عالمياً ويبرهن على التزام السعودية بتقديم تجارب استثنائية للزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم.
ويستمر برنامج "شتاء السعودية 2024" حتى الربع الأول من عام 2025 من خلال تقديم 7 وجهات سياحية مميزة تضم "العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط.
وتتيح المملكة عدداً من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية بالإضافة للزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مسبقاً أو عند الوصول، ويضم ذلك أيضاً المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً خلال السنة. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية"، للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.