الأهلي في "ديسمبر".. 3 مباريات والرابعة في يناير 2023

تقرر أن يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مبارياته المؤجلة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى (3 مباريات) خلال شهر ديسمبر المقبل، ويلعب المباراة الرابعة في منتصف يناير2023، بعد تحديد تواريخ هذه المباريات عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وكانت لجنة المسابقات في رابطة أندية الدرجة الأولى قد قررت تأجيل أربع مباريات للأهلي من الجولة التاسعة وحتى الثانية عشرة بسبب انضمام الثنائي محمد الربيعي حارس المرمى وهيثم عسيري المهاجم إلى معسكر المنتخب السعودي الأول الجاري في أبو ظبي ضمن استعداداته لكأس العالم 2022.
ويأتي الأهلي في المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.