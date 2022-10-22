الأهلي في "ديسمبر".. 3 مباريات والرابعة في يناير 2023

وكانت لجنة المسابقات في رابطة أندية الدرجة الأولى قد قررت تأجيل أربع مباريات للأهلي من الجولة التاسعة وحتى الثانية عشرة بسبب انضمام الثنائي محمد الربيعي حارس المرمى وهيثم عسيري المهاجم إلى معسكر المنتخب السعودي الأول الجاري في أبو ظبي ضمن استعداداته لكأس العالم 2022.