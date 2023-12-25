"داني فيفيان " مدافع أتلتيك بيلباو.. مطلوب في النصر

وذكرت صحيفة "Todoficajes" أن النصر الذي لديه شكوك حول استمرارية لابورت مدافع الفريق، يقترب من اللاعب كما أن الهلال والشباب أيضاً، يبحثان عن مدافعين للسوق الشتوية.