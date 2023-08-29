بقيادة "كريستيانو رونالدو".. النصر يضاعف جراح الشباب برباعية

قاد النجم البرتغالي " كريستيانو رونالدو" فريقه النصر لتحقيق فوز ثمين على ضيفهم الشباب في "ديربي العاصمة"، بنتيجة 4/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم على أرض ملعب الأول بارك، بقيادة الحكم الأمريكي "إسماعيل الفاتح".