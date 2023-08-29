بقيادة "كريستيانو رونالدو".. النصر يضاعف جراح الشباب برباعية

قاد النجم البرتغالي " كريستيانو رونالدو" فريقه النصر لتحقيق فوز ثمين على ضيفهم الشباب في "ديربي العاصمة"، بنتيجة 4/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم على أرض ملعب الأول بارك، بقيادة الحكم الأمريكي "إسماعيل الفاتح".
حضر "رونالدو" ورفاقه في الشوط الأول بثلاثية، وكان البادئ بالتسجيل "رونالدو" من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ13.
وعاد "رونالدو" ليكرس حضوره بهدف ثانٍ ومن ركلة جزاء أيضًا عند الدقيقة الـ38 (يتصدر ترتيب الهدافين بخمسة أهداف). واختتم السنغالي "ساديو ماني" ثلاثية الشوط الأول عند الدقيقة الـ41.
وفي الشوط الثاني أضاع لاعب النصر عبدالرحمن غريب ركلة جزاء لفريقه عند الدقيقة الـ63.
وأكمل الشباب اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج قائد الفريق "بانيغا" بالبطاقة الحمراء.
وتوج سلطان الغنام حضوره في هذه المباراة بالهدف الرابع عند الدقيقة الـ80.
وبتلك النتيجة واصل النصر صحوته، وبلغ النقطة السادسة في سلم الترتيب، فيما بقي الشباب بنقطتين فقط.