بخماسية أبها.. الأهلي مع "النخبة الآسيوية"

حافظ فريق الأهلي الأول لكرة القدم على المركز الثالث في سُلَّم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك عقب انتصاره الثمين على ضيفه أبها بنتيجة 5/ 1 في ختام الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم المجري "توماس بوغنار".