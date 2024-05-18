بخماسية أبها.. الأهلي مع "النخبة الآسيوية"

حافظ فريق الأهلي الأول لكرة القدم على المركز الثالث في سُلَّم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك عقب انتصاره الثمين على ضيفه أبها بنتيجة 5/ 1 في ختام الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم المجري "توماس بوغنار".
سيطر الأهلي على مجريات اللعب ومنطقة المناورة، واستطاع تسجيل هدفين، الأول عن طريق هداف الفريق "فراس البريكان" في الدقيقة الثامنة بعد استثماره كرة مرتدة من حارس مرمى أبها "تاتارو شانو".
وأضاع لاعب أبها حسن العلي فرصة التعديل لفريقه في الدقيقة الـ20 بعد انفراد تام بالمرمى؛ ليعاقبهم "زياد الجهني" بالهدف الثاني للأهلي في الوقت بدلاً من الضائع (45+1).
وفي الشوط الثاني توالت الفرص الضائعة للأخضر، وكان أبرزها رأسية "فيرمينو" التي تكفل القائم الأبهاوي بالتصدي لها في الدقيقة الـ70.
وتوج "سميحان النابت" حضوره بالهدف الثالث للأهلي على دفعتين في الدقيقة الـ72.
وأبى "رياض محرز" إلا أن يكمل نجوميته في هذا اللقاء بهدف رابع ولا أجمل لفريقه الأهلي في الدقيقة الـ85.
ومن قذيفة لا تصد ولا ترد أحرز "كيسيه" الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة الـ87.
وحفظ "سعد بقير" ماء الوجه لأبها بإحراز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الـ90+1.
وبتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة الـ61، وحسم المركز الثالث؛ وضَمِن مقعدًا آسيويًّا في بطولة النخبة؛ إذ يتقدم على التعاون الرابع بفارق 6 نقاط مع أفضليته في المواجهتين المباشرتين بينهما، فيما يأتي أبها في مراكز الهبوط إلى دوري «يلو»؛ إذ يحتل المرتبة الـ 17 برصيد 29 نقطة.