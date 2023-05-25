هدف لاعب النصر "رونالدو" في مرمى الشباب الأجمل في الجولة 28

فاز هدف نجم فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجله في مرمى الشباب بلقب الأفضل في منافسات الجولة 28، إذ قاد اللاعب فريقه إلى فوز مثير على الشباب (3-2)، بعدما سجل هدف الحسم.
واختار دوري روشن 3 أهداف لتصويت الجماهير، عبر استفتاء، لاختيار هدف الجولة، من بين هدف رونالدو في شباك الشباب، وهدف رومارينهو في مرمى الباطن، وهدف جوانكا في النصر.
ووفقًا للحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على "تويتر"، فقد حصد هدف رونالدو 43 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء، فيما جاء هدف رومارينهو في المركز الثاني بعدما نال 32.8 % من الأصوت، وأخيرًا هدف جوانكا في مرمى النصر حصل على 24.2 % في المركز الثالث.