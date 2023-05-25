هدف لاعب النصر "رونالدو" في مرمى الشباب الأجمل في الجولة 28

ووفقًا للحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على "تويتر"، فقد حصد هدف رونالدو 43 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء، فيما جاء هدف رومارينهو في المركز الثاني بعدما نال 32.8 % من الأصوت، وأخيرًا هدف جوانكا في مرمى النصر حصل على 24.2 % في المركز الثالث.