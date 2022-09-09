"الاتحاد" يعود لنغمة الانتصارات عبر بوابة "الرائد"

عاد نادي الاتحاد من جديد لنغمة الانتصارات؛ وذلك بعدما تغلَّب على شقيقه الرائد في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة على أرضية مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتحاد بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجَّله المحترف المصري في صفوف الفريق أحمد حجازي في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 7؛ وضعته بالمركز الثالث في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 3؛ ليتراجع للمركز العاشر.