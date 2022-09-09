"الاتحاد" يعود لنغمة الانتصارات عبر بوابة "الرائد"

عاد نادي الاتحاد من جديد لنغمة الانتصارات؛ وذلك بعدما تغلَّب على شقيقه الرائد في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة على أرضية مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.