دوري روشن السعودي للمحترفين: مواجهة قوية بين الهلال والتعاون.. والاتحاد أمام أبها

تستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة الـ13 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام مباراتان على النحو التالي:
مواجهة قوية بين الهلال ونظيره التعاون في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
يدخل الهلال المباراة وهو متصدر جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بينما يأتي التعاون بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة.
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
يشارك الاتحاد باللقاء وهو يحتل المركز السادس، ولديه 21 نقطة، في حين يقع أبها بالمركز الـ13، ولديه 13 نقطة.