لمدة 23 يوماً.. معسكر القاهرة يجهز أبها لمنافسات الدوري

ويتضمن برنامج المعسكر خوض مباراتين تجريبيتين ستحددان لاحقاً، كما سيلعب الفريق مباراة تجريبية أخرى بعد العودة من المعسكر، ستكون أمام الهلال في الثالث من ديسمبر المقبل، إضافة إلى مواجهة الوحدة ضمن الدوري الرديف في التاسع من الشهر ذاته.