لمدة 23 يوماً.. معسكر القاهرة يجهز أبها لمنافسات الدوري

اختار نادي أبها العاصمة المصرية القاهرة، لإقامة معسكر الفريق الكروي الأول الخارجي خلال فترة توقف دوري روشن السعودي.
ويستمر المعسكر لمدة 23 يوماً بحسب ما كشف النادي الجنوبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين.
ويشارك في المعسكر الخارجي 27 لاعباً تحت إشراف الهولندي رويل كومانس الذي تولى تدريب الفريق خلفاً للبلجيكي سفين فاندنبروك المقال من منصبه لسوء النتائج.
ويتضمن برنامج المعسكر خوض مباراتين تجريبيتين ستحددان لاحقاً، كما سيلعب الفريق مباراة تجريبية أخرى بعد العودة من المعسكر، ستكون أمام الهلال في الثالث من ديسمبر المقبل، إضافة إلى مواجهة الوحدة ضمن الدوري الرديف في التاسع من الشهر ذاته.
يذكر أن أبها يحتل المركز التاسع بـ10 نقاط في دوري روشن السعودي.