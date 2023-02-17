الفتح يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية.. ضمك لاستعادة نغمة الانتصارات

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين، فيهما الطموحات مختلفة بالنسبة للفرق المتنافسة؛ فبعضها يسعى لتحسين موقعه، والأخرى تأمل الهروب من مراكز شبح الهبوط.
يستضيف الفتح سادس الترتيب بـ25 نقطة ضيفه الباطن متذيل جدول الترتيب بثلاث نقاط على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة الرابعة عصرًا.
يتطلع أصحاب الضيافة إلى مواصلة عروضهم الجيدة ونتائجهم الإيجابية؛ لتحسين موقعهم على جدول الترتيب، من خلال تضييق الخناق على التعاون خامس الترتيب؛ للاقتراب أكثر من رباعي المقدمة.
وفي المقابل يأمل فريق الباطن إيقاف نزيف النقاط ومسلسل الهزائم؛ لتحقيق أول انتصاراته هذا الموسم من أجل زيادة رصيده النقطي في جدول الترتيب.
يحل فريق ضمك سابع الترتيب بـ22 نقطة ضيفًا على الخليج صاحب المركز الرابع عشر بـ13نقطة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة السادسة مساء.
يبحث أصحاب الضيافة عن استعادة نغمة الانتصارات من أجل إسعاد جماهيرهم بالخروج من مناطق شبح الهبوط، ولاسيما أنه تنتظرهم في الجولة القادمة مباراة سهلة نسبيًّا أمام العدالة قبل أن يستضيفوا الاتحاد على ملعبهم في الجولة الـ19.
في حين يأمل ضمك إيقاف هدر النقاط، والعودة لسكة الانتصارات الغائبة عن الفريق في الجولتَين الأخيرتَين؛ لتحسين مركزه في لائحة الترتيب، وانتزاع المركز السادس في حال تعثُّر الفتح.