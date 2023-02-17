الفتح يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية.. ضمك لاستعادة نغمة الانتصارات

يبحث أصحاب الضيافة عن استعادة نغمة الانتصارات من أجل إسعاد جماهيرهم بالخروج من مناطق شبح الهبوط، ولاسيما أنه تنتظرهم في الجولة القادمة مباراة سهلة نسبيًّا أمام العدالة قبل أن يستضيفوا الاتحاد على ملعبهم في الجولة الـ19.